Papa Leone XIV, la via della Chiesa passa tra Roma e Washington

A sinistra è già partita la pietosa corsa all’arruolamento, avviso ai naviganti: il nuovo Papa non è Francesco, è chiaro che siamo di fronte a un altro carattere, visibile fin dalla sua comparsa in scena, con il ritorno dei paramenti, il bianco che si sposa con il rosso, l’abito che fa il monaco. Prevost si è definito un «figlio di Sant’Agostino» - un padre della Chiesa, gigante della cultura e della spiritualità - e anche questa è una differenza rispetto al gesuita Bergoglio.

«Habemus Papam», la scelta rapidissima del Conclave non è casuale, la diocesi degli Stati Uniti è quella più importante, alla Casa Bianca i cattolici occupano ruoli chiave e interpretano il loro mandato politico con una forte spinta (anche) religiosa. È in terra americana che si giocano le più grandi partite geopolitiche e culturali: la guerra e la pace; la difesa del metodo democratico dall’aggressione delle dittature e dagli inganni delle tecnocrazie; il primato della politica sull’economia; la missione dell’Occidente e il recupero del “sacro”.

L’americano Prevost non sarà il Papa di Trump, Cesare e Dio non sono sovrapponibili, dunque ci saranno increspature e contrasti, ma entrambi avranno l’occasione che fu concessa a Ronald Reagan e Karol Wojtyla, quella di difendere i valori universali e seminare la pianta della libertà. La coglieranno?

Non potranno sottrarsi alla chiamata, Trump governa la nazione che può cambiare il corso della storia, Prevost è la nuova voce che parla al mondo, quella che ha fatto risuonare per 8 volte in Piazza San Pietro la parola «pace» e citato «Cristo risorto». È una traccia sulla mappa, è la storia della Chiesa che per la prima volta passa tra Washington e Roma.