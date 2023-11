Emanuela Orlandi, il "via libera definitivo": timori in Vaticano

09 novembre 2023 a

Via libera definitivo del Senato alla commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Il Parlamento vuole fare luce su due casi rimasti irrisolti per ben quarant'anni: delle due ragazze, 15enni all'epoca dei fatti, si sono perse le tracce nel 1983. Nulla si è più saputo di loro in Città del Vaticano, dove vivevano. La Gregori scomparve a Roma il 7 maggio del 1983, circa un mese e mezzo prima di Emanuela. Il voto a Palazzo Madama è avvenuto per alzata di mano e al termine della votazione è scattato un lungo e caloroso applauso da parte di tutta l'Assemblea.

"Sono contento, aspettavo con fiducia questa notizia - ha commentato il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, che chiede la verità da anni -. Questa commissione potrà fare tantissimo. Sono convinto che arriveremo alla verità, non potrà essere occultata per sempre. Ringrazio i senatori che hanno votato. Questa commissione potrà fare tanto, più di quanto può fare l'inchiesta vaticana". Soddisfazione anche nelle parole di Laura Sgrò, l'avvocato di Pietro Orlandi: "Siamo contenti, ci auguriamo che la commissione d'inchiesta parta quanto prima. Sono contenta di questa 'intromissione perniciosa' del Parlamento in questa vicenda". E infine: "Buon lavoro ai parlamentari che si occuperanno di questa vicenda che aspetta la verità da quarant'anni".