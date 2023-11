Genova, si apre una voragine in strada: auto inghiottite dal buco nero, il video

09 novembre 2023 a

a

a

Paura a Genova: un pezzo di strada privata è crollato inghiottendo per alcuni metri almeno due automobili che erano state parcheggiate in quella zona e che quindi fortunatamente erano vuote. Le vetture sono poi finite contro un edificio adiacente alla strada, rimanendo incastrate sotto la terra e i detriti provocati dallo smottamento. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio nel quartiere di Castelletto, in via Cabrini, non lontano da via Acquarone. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, della polizia locale e delle squadre tecniche.

Al momento sarebbero in corso delle verifiche per accertare che non ci siano persone sotto i detriti. Intanto, in via precauzionale, è stata disposta l’evacuazione degli edifici vicini per consentire le verifiche di stabilità. Chiuse anche le condutture del gas per evitare possibili fughe dovute a danneggiamento di tubazioni presenti sotto il livello della strada. Sul posto il personale del 118, anche se per ora non si registrerebbero feriti. La situazione, però, resta pericolosa, soprattutto per i soccorritori. Le piogge, infatti, continuano e la zona sembra essere a rischio di ulteriori crolli.

Una delle possibili cause del crollo potrebbero essere state le forti piogge degli ultimi giorni e anche di questa mattina. L'incidente, infatti, è avvenuto proprio mentre intensi temporali si stavano abbattendo sulla città. Drammatiche le prime immagini che arrivano dalla zona.

Qui il video del crollo della strada