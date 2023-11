François Bacqué, colpito da infarto per strada: corpo sull'asfalto per tre ore

10 novembre 2023 a

Viene colpito da un infarto mentre torna a casa in via della Scrofa a Roma, ma il suo corpo resta per circa tre ore sull'asfalto, coperto da un telo, in attesa di essere trasportato all’obitorio. Questo quanto sarebbe successo al nunzio apostolico monsignor François Bacqué, morto ieri a 87 anni, secondo quanto riportato dal Messaggero. Pur essendo stato subito soccorso dai sanitari del 118, sarebbe morto poco dopo il loro arrivo.

Il malore avrebbe colpito Bacqué intorno alle 11 di mattina di ieri, giovedì 9 novembre. Dopo l'arrivo dei soccorsi e la constatazione del decesso, però, il suo corpo sarebbe rimasto sull'asfalto, coperto da un telo, fino alle 14. Un gruppo di religiose, come si legge sul Corriere della Sera, si sarebbe fermato a vegliare sul corpo prima dell'arrivo della mortuaria. A vigilare le operazioni alcuni agenti della polizia. Il nunzio apostolico era nato il 2 settembre 1936 a Bordeaux in Francia. Laureato in Diritto canonico e Scienze politiche, il monsignore era entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel 1966, come ricorda l'Osservatore Romano. Ha prestato la sua opera nelle rappresentanze pontificie di Cina, Olanda, Cile, Portogallo, Danimarca. La mattina della morte, al monsignore il cuore era sembrato più stanco del solito, secondo quanto raccontato dalle persone che gli erano vicine.