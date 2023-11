Giovanni mangia un boccone di mozzarella: si accascia e muore, dramma in pizzeria

06 novembre 2023 a

Giovanni Buzzerio, ventidue anni, doveva iniziare il turno come apprendista nella pizzeria “Da Saverio” nel Comune di San Martino al Cimino, nella provincia di Viterbo. Prima di prendere servizio, ha mangiato qualcosa, poi all'improvviso si è accasciato ed è morto. A ucciderlo, probabilmente, un boccone di mozzarella che lo avrebbe soffocato o un malore. Ancora non è ben chiara la causa della morte, di certo c'è che attorno alle 18,30 di domenica, il giovane si è improvvisamente sentito male, scatenando immediatamente una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e la richiesta di un intervento urgente.

Sul luogo dell’incidente, il personale sanitario è giunto prontamente in ambulanza, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita del ventiduenne. I soccorritori hanno tentato la rianimazione attraverso il massaggio cardiocircolatorio, ma senza esito positivo. Giovanni, conosciuto affettuosamente come Gianni, era un giovane con disabilità originario di Villa Buon Respiro. Stava apprendendo l’arte della preparazione delle pizze in vista del suo prossimo impiego come cameriere.