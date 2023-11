Piacenza, l'alunno di 8 anni punta il coltello contro la maestra

11 novembre 2023 a

Dalle periferie italiane fuori controllo un nuovo sconcertante segnale di degrado. Un bambino di 8 anni in una scuola di Piacenza ha puntato un coltello contro l'insegnante che lo aveva appena rimproverato.

L'episodio è riportato dal quotidiano locale, la storica Libertà di Piacenza: il tutto è avvenuto nella mensa di una scuola elementare, con il giovanissimo studente che come reazione dopo essere stato ripreso dalla maestra ha estratto dallo zaino un coltello brandendolo contro la donna. Un'altra insegnante presente, dopo essere intervenuta togliendo l'arma dalle mani del bambino, lo ha riportato alla calma e gli ha chiesto quali fossero le sue intenzioni: "Volevo colpire la maestra", avrebbe detto l'alunno con sconcertante tranquillità.

Il fatto non sarebbe il primo accaduto nell'istituto: i genitori sono preoccupati perché già in precedenza nella scuola, situata nella prima periferia di Piacenza, si erano verificati diversi altri casi di giovanissimi scolari con atteggiamenti sopra le righe e aggressivi nei confronti degli altri bambini e del corpo docenti. Proprio per questo i rappresentanti di genitori, insegnanti e dirigente scolastica si sono convinti a organizzare una serie di confronti, anche per capire come arginare un problema che non è più ormai solo disciplinare, ma evidentemente anche sociale.