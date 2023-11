Meteo, vortice polare in arrivo: ecco le date del gelo

14 novembre 2023 a

Maltempo in arrivo questo weekend: a causa di un vortice polare, l'Italia sarà colpita da temporali violenti, con tanto di temperature vicine allo zero e nevicate. "Fino a giovedì 16 – ha spiegato Antonio Sanò, direttore de ilmeteo.it – vivremo una fase di tempo più stabile, grazie ad una rimonta anticiclonica che dovrebbe garantire più sole e valori termici di nuovo oltre la media del periodo. In particolare sulle regioni del Centro e sulle due Isole Maggiori sono attese punte massime di temperature sopra i 20-22°C". Ci aspetta, insomma, la cosiddetta "Estate di San Martino".

Tutto però cambierà tra venerdì 17 e domenica 19 novembre, con la discesa di masse d'aria fredda verso il nostro Paese. Tra le zone più colpite il versante adriatico e le regioni del Sud, che saranno colpite da forti piogge, temporali intensi e qualche nevicata, soprattutto sui comparti appenninici. Diverse le previsioni sul Nord Italia. In quest'ultimo caso, infatti, il meteo potrebbe essere disturbato solo sull'area del Nordest. A dominare, in tutto il Paese, sarà il freddo notturno, con temperature anche vicine allo zero.

Il vortice polare che arriverà sull'Italia va immaginato - come spiega Leggo - "come una gigantesca trottola che sostanzialmente staziona alle alte latitudini: finché è compatto e resta arginato oltre il 65° parallelo Nord allora l’Europa Centrale e il Mediterraneo solitamente sono protette da un campo anticiclonico che garantisce tempo stabile e soleggiato, ma nebbie notturne e gelate (sempre a causa dell’inversione) nella stagione fredda. Discorso diverso, invece, è se il Vortice Polare risulta instabile e tende quindi ad oscillare, tra il 35° e il 45° parallelo".