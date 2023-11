Mario Giuliacci, "nuova perturbazione con tutta la sua forza": cosa ci aspetta

10 novembre 2023 a

a

a

Un nuova perturbazione è in arrivo e porterà altre precipitazioni. "L'autunno è arrivato con tutta la sua forza, con un cambio radicale del pattern meteo", avverte il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni del tempo. "Le regioni centro-settentrionali sono state le più colpite, con piogge e temporali di forte intensità. La Toscana, in particolare, ha subito le prime perturbazioni post-estive", ricorda il meteorologo. "Ma come spesso accade in questa stagione, l’atmosfera è molto dinamica e nuove piogge sono in arrivo sul territorio italiano".

Ma vediamo le previsioni per le prossime ore

Meteo, improvviso peggioramento: raffiche di vento e tempesta nelle prossime ore

"Le piogge e i temporali saranno distribuiti dapprima sulle regioni nord-occidentali e successivamente coinvolgeranno il resto del settentrione italiano. La nuova fase di maltempo interesserà anche le regioni centrali, specialmente sul versante tirrenico, lasciando più asciutto il sud e il versante adriatico", rivela Giuliacci.

Nella giornata di oggi, venerdì 10 novembre, "la perturbazione si sposterà verso le regioni meridionali e colpirà soprattutto il versante tirrenico con fenomeni che potrebbero risultare anche molto intensi a carattere di rovescio o nubifragio. Al nord, invece, la situazione meteorologica tenderà a migliorare con possibilità di locali rovesci e spruzzate di neve sulle Alpi".

Pista ciclabile da 7 metri e mezzo: a Torino l'ultima follia ambientalista targata Pd

Il tempo dovrebbe migliorare "da sabato anche sulle regioni centro-meridionali con ampie schiarite su tutti i settori. Al nord, invece, continuerà la mini-fase soleggiata. Ma attenzione", avverte Giuliacci, "perché già da domenica una nuova perturbazione potrebbe mirare ancora l’Italia".