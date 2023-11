Latina, "sta male!". Malore, sigaretta e fuga: la coppia di ladri seriali al ristorante

18 novembre 2023 a

Le scuse variavano di poco. "Esco a fumare una sigarette", oppure "Andiamo a prendere un po’ d’aria", erano le giustificazioni di una coppia di Gaeta (Latina) che ha messo a segno diversi colpi. Tutti volti a non pagare il conto nei ristoranti. I due, un 44enne e la sua complice 42enne, hanno beffato per centinaia di euro numerosi locali e ora dovranno rispondere dell’accusa di insolvenza fraudolenta.

L'ultimo episodio è quello avvenuto in un ristorante di Minturno, dove il menù a base di carne è tutt'altro che economico. Qui marito e moglie sono arrivati a spendere quasi 90 euro a testa. Poi, poco prima del conto, la scusa della sigaretta e la fuga. Uno dei proprietari ha denunciato immediatamente il fatto. Non diverso il copione messo in atto a Formia il 30 settembre scorso, stavolta per una cena a base di pesce con conto analogo. Ancora una volta, al momento del pagare, si è presentato un malore. Ovviamente inventato.

Un cameriere, in questo caso, ha provato a rincorrere la coppia, ma i due erano già in macchina e sono riusciti a svignarsela. "I responsabili- spiega l’Arma dei Carabinieri al Corriere della Sera - come nel caso della copia identificata e deferita in stato di libertà dai carabinieri di Minturno, possono essere perseguiti per il delitto di insolvenza fraudolenta in base all’articolo 641 del Codice penale". Ma da parte sua il ristoratore può fare poco: "Non potendo né trattenere fisicamente il cliente, né obbligarlo a esibire un documento d’identità, il titolare del locale non può far altro che chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sul posto e sporgere querela".