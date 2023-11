Borseggiatrici rom? Pd allo sbando: non difendono loro, ma dignità e lavoro!

Leporello 18 novembre 2023 a

Dicono che loro non difendono le borseggiatrici: difendono dignità e lavoro. E in effetti basterebbe assistere a cosa accade su tram, bus e metro delle città d’Italia per comprenderlo. Basterebbe guardare queste centinaia di donne e ragazze (soprattutto!) e bambini, stipate e vocianti sui mezzi che collegano le periferie al centro, tutti i santi giorni, domeniche e festivi compresi, che si recano sul posto di “lavoro” che la famiglia ha loro assegnato: Colosseo o Duomo o Castello, via Condotti o via della Spiga o via Roma, ovunque stazioni o transiti il turista o il possibile cliente più o meno abbiente, ma anzitutto distratto.

Basterebbe vederli all’opera questi soggetti lesti di mano e d’azione, la nuova classe operaia (nel senso che opera davanti ai luoghi di maggior interesse pubblico) cui una sinistra del tutto scollegata dalla realtà e tutta rinchiusa nelle Ztl guarda e intende difendere dalla cattiveria del Governo delle destre che adesso ne prevede persino l’arresto e l’isolamento in adeguata struttura, seppur incinte. Basterebbe questo per capire che accusando Giorgia Meloni di inventare reati saranno ancora loro a perdere voti.