Kata, la mamma denunciata per aver accoltellato una donna in bagno

21 novembre 2023 a

a

a

Si è beccata una denuncia per lesioni aggravate Katherine Alvarez, 26 anni, mamma di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa dall’ex hotel Astor, a Firenze, il 10 giugno scorso. Domenica notte la donna, secondo quanto riportato dalla polizia, nei bagni della discoteca Tenaz del capoluogo toscano avrebbe ferito una connazionale di 21 anni.

La vittima avrebbe incontrato in bagno Katherine. Le due si conoscevano da tempo e tra di loro sarebbe nata una discussione per futili motivi, forse rancori legati a precedenti questioni sentimentali. La vittima sarebbe stata presa per i capelli e poi Katharine avrebbe estratto un oggetto appuntito e ferita più volte al volto e alla testa. Non è chiaro se sia stato usato un coltello, un paio di forbici o un altro oggetto: l’arma non è stata ritrovata. La vittima è stata trasportata al Careggi e le sono state riscontrate cinque ferite lacero-contuse tra una guancia e la testa. La prognosi è di 20 giorni salvo complicazioni. «Mi ha aggredita e mi sono difesa», avrebbe detto la mamma di Kata.