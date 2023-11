Meteo, Mario Giuliacci: "Circolano notizie false", la bordata del colonnello

21 novembre 2023 a

Il panorama meteorologico per i prossimi 15 giorni suggerisce un'ipotesi interessante: la presenza di neve a quote basse. Tuttavia, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito, ci sono dei dubbi al riguardo. Per Giuliacci è necessario fare chiarezza sulla situazione-meteo, smontando alcune falsità che circolano online.

Prevedere la neve fino in pianura rappresenta una delle sfide più complesse nel campo meteorologico. Se un'errata previsione riguarda un'area montana, non genera particolari problemi, poiché sono zone scarsamente abitate. Tuttavia, se il meteo annuncia neve in una grande città e poi nulla accade, la meteorologia viene spesso stigmatizzata come una scienza inaccurata. In realtà, il problema non risiede nei modelli meteorologici, bensì in chi asserisce con certezza l'arrivo di neve in pianura.

Mario Giuliacci, l'enigma di dicembre: meteo, il mistero nei modelli previsionali

Come suggerisce il termine stesso, non ci troviamo in una regione dove le nevicate al piano sono frequenti in vari mesi dell'anno. L'Italia, con la sua complessa conformazione geomorfologica, è intrinsecamente legata a un clima mediterraneo caratterizzato da inverni tendenzialmente miti. L'ulteriore complicazione è rappresentata dal riscaldamento globale, che ha reso ancora più rare le nevicate a quote pianeggianti. Quindi, affermare con certezza una nevicata a 10 o 15 giorni di distanza suona quasi come un inganno. Attenti alle fake news, insomma: questo il messaggio, chiarissimo, del colonnello Giuliacci.