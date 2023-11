Meteo, Mario Giuliacci: "Quadro stravolto in 10 giorni", sorpresa-Italia

17 novembre 2023 a

Importante cambiamento del tempo in arrivo. Sul suo sito di previsioni Mario Giuliacci, avverte: "Ci sono grosse novità per quanto riguarda il meteo a 10 giorni". Questo weekend, innanzitutto, ci sarà una "moderata stabilità atmosferica per tutte le regioni, con sole che si farà vedere esclusivamente tra un passaggio nuvoloso e l'altro. Poche le possibilità di pioggia, praticamente nulle nella giornata di sabato 18. domenica 19, invece, passaggi nuvolosi in un contesto leggermente meno caldo".

Ma attenzione, prosegue il meteorologo, perché "cambia tutto martedì 21, con l'arrivo di una perturbazione decisamente più organizzata e fautrice di piogge generose per buona parte dell'Italia. Con essa però dovrebbe arrivare un marcato calo delle temperature, che si porteranno al di sotto delle medie stagionali". Mercoledì 22 novembre, in particolare, "dovrebbe essere una giornata caratterizzata da forte maltempo dal Po in giù, con un cospicuo carico di neve per l'Appennino anche al di sotto dei 1000 metri. Poco in Piemonte e ancor meno sulle due Isole Maggiori, che comunque vedranno un ricambio d'aria e un clima assai più freddo".

Nevicate a bassa quota, "al livello di collina tra Toscana ed Emilia Romagna", annuncia Giuliacci, "mentre nel Centro Italia la quota neve sarà più alta, attorno a 1500 metri, con ingenti nevicate over 2000; intensa ventilazione su tutti i mari. Ampi rasserenamenti nella giornata di giovedì 23 e venerdì 24, ma con aria decisamente più fredda. La prima fase meteo invernale, possiamo oramai dirlo con una certa sicurezza, è alle porte", conclude l'esperto.