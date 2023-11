Meteo, Mario Giuliacci: "Perché siamo preoccupati per dicembre", cosa svelano i modelli

14 novembre 2023 a

Inizierà il 1° dicembre il cosiddetto Inverno meteorologico, che metterà fine all'Autunno meteo, una stagione non proprio entusiasmante dal punto di vista delle temperature e delle condizioni del tempo. Spesso il clima è stato troppo caldo per il periodo, mentre le precipitazioni sono state sì abbondanti ma anche piuttosto concentrate e violente, tanto da causare nubifragi e alluvioni in più di un'occasione.

Gli scenari sull'Inverno meteorologico, invece, sarebbero due secondo quanto si legge sul sito meteogiuliacci.it. Una prima ipotesi è che il tempo si mantenga piovoso: "Questa sarebbe l'opzione più naturale ma meno probabilistica, poiché vorrebbe dire che le correnti oceaniche continueranno a interessare l'Italia. Un tempo era normale che flussi piovosi interessassero l'Italia anche in dicembre, ma ultimamente è capitato che le alte pressioni fossero ancora troppo invadenti e riuscissero a far scorrere i fronti Oltralpe".

L'altra ipotesi prevede il ritorno dell'anticiclone. A tal proposito, sul sito del meteorologo si legge: "Tale opzione è la più probabile ma anche quella che ci preoccupa maggiormente. Ciò vorrebbe dire che il prossimo mese sarà ancora una volta mite e stabile, con lunghe pause asciutte e rapide perturbazioni, talvolta anche molto forti. Il contrasto tra alta pressione e violenta perturbazione potrebbe essere esaltato dai mari ancora caldi". Non è escluso, insomma, che ancora una volta l'inverno sarà caratterizzato da alte pressioni e piogge molto concentrate con effetti dannosi. Anzi, sarebbe proprio questa la strada più realistica.