Mario Giuliacci, l'enigma di dicembre: meteo, il mistero nei modelli previsionali

Il panorama meteorologico di dicembre si presenta come un enigma da decifrare, con aggiornamenti contrastanti che suggeriscono un inizio di mese potenzialmente piovoso. Tuttavia, divergenze tra i modelli meteorologici creano incertezza su questa previsione. In cambio, c'è consenso nell'anticipare un mese caratterizzato da temperature miti: questo è quanto spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito in un approfondimento tutto dedicato all'ultimo mese di questo 2023.

Con l'avvio di dicembre, inaugureremo l'inverno meteorologico, tradizionalmente compreso nel trimestre dicembre-febbraio. Negli ultimi anni, il trend si è delineato chiaramente, trasformando la stagione invernale in una sorta di ibrido tra primavera e autunno. Le alte pressioni coesistono con flussi perturbati, talvolta intensi, che riversano considerevoli quantità di pioggia, relegando la neve esclusivamente alle cime montane. Tuttavia, questo quadro non soddisfa le aspettative di tutti, soprattutto degli appassionati di meteorologia desiderosi di vedere la neve anche a quote più basse.

La nevicata nelle pianure è ormai un fenomeno sempre più raro. Un tempo, la Pianura Padana poteva vantare due o tre nevicate abbondanti durante l'inverno. Sebbene le precipitazioni fossero comuni anche nel periodo più freddo dell'anno un secolo fa, la neve a quote pianeggianti era praticamente garantita. Tuttavia, recentemente si è assistito a una sua progressiva scomparsa, relegata prevalentemente a quote di media montagna, mentre nelle valli e nelle pianure persiste solamente la pioggia. Le coste, poi, hanno visto raramente abbondanti nevicate, con l'ultimo evento significativo risalente al gennaio del 2017. Infine, conclude Giuliacci, è impossibile prevedere se il prossimo inverno porterà ondate di freddo intenso. Ciò che si può supporre con maggiore certezza è che le tendenze meteorologiche per dicembre indicano un mese ulteriormente caratterizzato da temperature miti. Il freddo intenso "di una volta"... sembra essere ormai solo un ricordo sbiadito, conclude Giuliacci.