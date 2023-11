Andria, 17enne denunciato per violenza sessuale: ira di FdI

22 novembre 2023 a

Denunciato perché avrebbe molestato una bimba di 10 anni dopo averla avvicinata con una scusa per strada. È accaduto ad Andria, dove un 17enne sarebbero stato fermato grazie alle urla di una passante che conosceva la bimba e che si è accorta di quanto stava accadendo. A quel punto il 17enne è salito in sella alla sua bici elettrica ed è fuggito, per poi essere identificato e denunciato dalla Polizia. Il giovane ora dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore.

L’episodio risale a più di un mese fa quando la madre della bimba ha sporto denuncia. A incastrare il 17enne, oltre ai testimoni, anche le analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona. Gli investigatori hanno accertato che non era la prima volta che l’adolescente importunava ragazze e donne dello stesso quartiere. "È evidente - tuona la parlamentare di Fratelli di Italia, Mariangela Matera - che la recrudescenza e la maggiore capacità di delinquere dei ragazzi è aumentata in tutta Italia, ma ad Andria sta assumendo contorni alquanto allarmanti, che evidenziano un degrado sociale prima ancora che economico, nel quale gli adulti o non ci sono o se ci sono, sono complici".

Da qui la richiesta al primo cittadino: "Faccio appello al sindaco, Giovanna Bruno, perché si attivino forme di interventi socio-culturali idonei a fornire una risposta quando meno preventiva". E ancora: "Sono convinta che il Comune ne abbia già programmati e attuati in questi anni, ma - conclude - evidentemente serve uno sforzo collettivo più forte. Sono disponibile a mettermi a disposizione per poter contribuire quanto meno ad analizzare il fenomeno per tentare di dare insieme delle risposte".