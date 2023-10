Catania, violenza sessuale: "Vi sculaccio e prendo a morsi", preside in manette

16 ottobre 2023 a

Un degradante caso di molestie sessuali a scuola. Un dirigente scolastico è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Caltagirone (Catania) per violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di sette studentesse minorenni. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di una 15enne su presunti atti sessuali subiti. E l'inchiesta ha fatto emergere altre sei vittime delle molestie dell'indagato. Secondo l'accusa, infatti, sarebbero avvenute nell'ufficio di presidenza dove le convocava con la scusa di discuterne il rendimento scolastico.

Le molestie del preside si sarebbero verificate tutte con lo stesso modus operandi. Prima le convocava nel suo ufficio per parlare dei loro voti. Poi, una volta soli, l'uomo avrebbe detto alle ragazze che le avreb­be “scu­lac­cia­te” o “pre­se a mor­si” se non aves­se­ro stu­dia­to. Sempre in quelle occasioni, il dirigente scolastico avreb­be cer­ca­to anche ap­proc­ci fi­si­ci con ab­brac­ci, pac­che sul fon­do­schie­na, toc­ca­men­ti di zone ero­ge­ne come i fian­chi e ca­rez­ze sui ven­tri nudi. Secondo quanto emerso dalle testimonianze delle vittime, in due cir­co­stan­ze l’uo­mo si sa­reb­be ad­di­rit­tu­ra spin­to nel­lo stru­scia­re, du­ran­te un ab­brac­cio, la mano del­la mi­no­re con­tro le sue par­ti in­ti­me, non­ché avreb­be po­sa­to le sue dite sul­le lab­bra del­la stu­den­tes­sa, dopo aver­le lui stes­so ba­cia­te.

Nei confronti del dirigente scolastico è stata immediatamente eseguita un'ordinanza cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Caltagirone su richiesta della locale Procura. Sospeso dall'incarico già dal giugno scorso l'uomo, in sede di interrogatorio di garanzia, si è avvalso della facoltà di non rispondere.