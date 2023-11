Violenza sulle donne, "Meloni fascista complice sionista": coro choc a Roma

25 novembre 2023 a

"Meloni fascista complice sionista", "Israele criminale, Palestina immortale": questi alcuni degli slogan urlati dalle attiviste del Movimento femminista proletario rivoluzionario nel corso della manifestazione contro la violenza sulle donne al Circo Massimo, a Roma, come riporta il Corriere della Sera. Le attiviste di "Non Una Di Meno", poi, hanno ringraziato la sorella di Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni uccisa dall'ex Filippo Turetta in Veneto: "Grazie a Elena Cecchettin, ha trasformato un lutto in una pratica politica".

Prima dell'inizio del corteo, un'altra attivista ha espresso "solidarietà anche alle donne israeliane che sono state aggredite e stuprate. Abbiamo citato la Palestina perché è in atto una feroce aggressione alle civili e ai civili. È in atto un'occupazione da anni. E che Israele sia uno Stato di occupazione lo definisce l'Onu. La Guerra è l'espressione più alta del patriarcato. Dove lo stupro viene usato per il controllo. E questo è stato certamente fatto da Hamas, ma anche da altri eserciti. Come il nostro in Somalia".

"Uomini indignatevi come noi, con noi, per tutti noi": si legge invece su un cartello presente al corteo. "Abbiamo bisogno degli uomini in questa lotta - dice un'attivista -. Non donne contro uomini, ma uomini e donne contro un sistema malato. Insieme". Un'altra spiega: "Molti dei problemi derivanti dal patriarcato potrebbero essere arginati con l'educazione sessuale e sentimentale a scuola a partire dalle elementari". E ancora: "Purtroppo in Italia quando sentono le parole 'educazione sessuale' e 'scuola elementare' si fanno spesso associazioni mentali al limite del perverso, ma sarebbe importante spiegare ai bambini, maschi e femmine, come funziona il loro corpo perché così crescendo saprebbero riconoscere e gestire certe sensazioni. Un'educazione sessuale affiancata a una sentimentale credo farebbe davvero la differenza".