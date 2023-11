Filippo Turetta, Capezzone: se i genitori scoprono che la morte ha il volto del figlio

30 novembre 2023 a

I genitori di Filippo Turetta, il 21enne accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, hanno rifiutato di incontrare il figlio in carcere a Verona. Ne parla Daniele Capezzone su Libero: "In tutti questi anni, nel percorso che ha portato Filippo a diventare un assassino, quanti e quali errori avranno commesso Nicola ed Elisabetta? Avranno sbagliato anche loro? Certo che sì, è pressoché sicuro, o almeno è assai probabile. Ma alzi la mano chi se la sentirebbe, a cuor leggero, di puntare il dito contro queste due anime in pena".

