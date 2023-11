Papa Francesco, "bronchite molto acuta e infettiva": come sta ora

30 novembre 2023 a

"Sono ancora vivo": Papa Francesco lo ha detto scherzando durante un'udienza con i partecipanti al seminario di "Etica nella gestione della salute". Il Pontefice, reduce da influenza e infiammazione alle vie respiratorie, ha fatto sapere come sta adesso: "Grazie a Dio non era polmonite. È una bronchite molto acuta e infettiva". Poi ha detto di non avere più la febbre "ma prendo ancora antibiotici e cose del genere". Sulla cancellazione del suo viaggio a Dubai, dove avrebbe dovuto partecipare alla Cop28 sul clima, Bergoglio ha spiegato: "Il dottore non mi ha lasciato andare a Dubai. Il motivo è che lì fa molto caldo e si passa dal caldo all'aria condizionata. E questo in questa situazione bronchiale non è conveniente".

Poi, parlando in generale della sanità, Papa Francesco ha sottolineato che "la salute poco curata lascia il posto alla fragilità. Mi piace molto la medicina preventiva, perché previene prima che arrivino gli eventi". E a seguire un accenno alla necessità di assicurare il benessere della persona e "non cercare solo soluzioni mediche o farmacologiche". Infine si è congedato dicendo: "Scusatemi che non posso parlare di più ma non ne ho la forza".

In un altro intervento, il Pontefice ha parlato della guerra: "In questa festa dell'apostolo Andrea, preghiamo con fervore Dio, nostro Padre misericordioso, che cessi il rumore delle armi, che porta solo morte e distruzione", ha detto nel messaggio al Patriarca Bartolomeo inviato per la festa di Sant'Andrea. Il Papa ha auspicato che "i leader dei governi e quelli religiosi possano sempre cercare la via del dialogo e della riconciliazione. Possano i santi apostoli Pietro e Andrea intercedere per tutti i popoli e ottengano per loro i doni della fraternità, comunione e pace".