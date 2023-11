Treviso, apre al fattorino della pizza: era il suo collega in malattia

30 novembre 2023 a

a

a

Scandalo nell'azienda di trasporto di Treviso. Qualche giorno fa un autista Mom si fa consegnare a casa una pizza da un ristorante dell'hinterland. Ma attenzione, perché quando apre la porta per ritirare il suo cartone scopre che il "fattorino" in realtà è un suo collega autista che da tempo lavorava con un'esenzione per malattia con turni e tratte agevolate che gli hanno consentito, negli anni, di avere il tempo libero da dedicare a un altro lavoro, e di conseguenza di percepire un altro stipendio.

Non solo. Il "fattorino" è anche rappresentante sindacale della Rsu Uil Trasporti Treviso. La storia, raccontata da La Tribuna di Treviso, e ripresa da Leggo.it, è venuta alla luce perché i suoi colleghi hanno tappezzato la sede Mom di Treviso con una serie di vignette satiriche che ritraevano l'autista "fattorino" con in mano un cartone della pizza a domicilio.

A quel punto l'autista/fattorino ha presentato le sue dimissioni alla Uil ed è in attesa del provvedimento aziendale da parte di Mom: il regolamento dell'azienda di trasporti prevede infatti che tutti i dipendenti debbano comunicare un eventuale secondo lavoro, cosa che l'autista non aveva mai fatto. I colleghi autisti attendono ora il confronto tra l'uomo e l'azienda trasporti.

In attesa della decisione di Mom, l'autista-fattorino ha detto di essere molto "dispiaciuto" dell'accaduto: "Se l'ho fatto è perché ne avevo bisogno".