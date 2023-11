Fuori dal Coro stana il mago Candido: truffe per oltre 3 milioni di euro

30 novembre 2023 a

Truffa i suoi clienti da quarant'anni. Stiamo parlando del mago Candido, all'anagrafe Renzo Candido Martini. La sua storia viene raccontata ancora una volta da Fuori dal Coro, il programma di Rete 4 in onda mercoledì 29 novembre. Nel servizio dell'inviato di Mario Giordano, ecco che il mago si presenta come "contadino di giorno e guaritore di notte". Per la precisione: "Sono un cartomante, un bravo esorcista". Eppure, dice il giornalista, "quest'uomo ha passato 40 anni in televisione truffando le persone e chiedendo loro soldi per salvarle dalla loro sfortuna". Il tutto arrivando a truffare i clienti "per oltre 3 milioni di euro".

La trasmissione si era occupata del caso già due anni fa, presentandosi direttamente al bar dove si trovava. Risultato? Candido ha lanciato sigarette all'inviata. E ad oggi non è da meno: il mago si nasconde dalla telecamera. E pensare che solo il 15 novembre la Guardia di Finanza di Lodi ha confiscato all'uomo e ai suoi familiari nove appartamenti situati nelle province di Lodi, Alessandria e Rimini, insieme a due veicoli, due orologi di lusso, gioielli in oro, quote societarie, licenze commerciali, una polizza assicurativa e fondi presenti sui conti correnti.

L'esecuzione della Gdf è avvenuta dopo una sentenza di patteggiamento a 4 anni e 4 mesi emessa dal Tribunale che ha ordinato l'acquisizione al patrimonio dello Stato di beni equivalenti al profitto stimato dei reati commessi dal cartomante. L'accusa? Truffa aggravata per "condotte fraudolente" ai danni circa 400 persone residenti su tutto il territorio nazionale.