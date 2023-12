Meteo, il weekend sarà un incubo: dove picchiano duro le correnti artiche

01 dicembre 2023 a

Un vortice ciclonico alimentato da correnti artiche porterà oggi 1 dicembre e domani sabato 2 dicembre una perturbazione sull'Italia a partire dalle regioni del Nord e un crollo delle temperature.

Quindi cosa dovremo aspettarci? Secondo quanto riporta il sito di 3bMeteo, "ancora pioggia e neve con il maltempo che si estenderà di nuovo alle regioni centro meridionali, una notevole ventilazione e un nuovo calo termico". Ma vediamo le previsioni per il weekend nel dettaglio.

1 dicembre - Al Nord, tempo grigio e piovoso con fenomeni sparsi anche a sfondo temporalesco sul Friuli Venezia Giulia. Neve solo a quote alte ma in calo della sera fino a 1000/1300 metri. Al Centro, tempo instabile sull'alta Toscana con piogge e rovesci, ampie aperture altrove. Al Sud, tempo in prevalenza poco nuvoloso con addensamenti di tipo medio alto in transito. Temperature in aumento.

2 dicembre - Al Nord, variabilità e ampie aperture sul Piemonte occidentale e il ponente ligure in progressivo avanzamento verso est. Instabile residua altrove con piogge, rovesci e neve in calo fino a quote di collina la sera sul Nordest. Al Centro, transito di rovesci e temporali anche localmente intensi su Toscana, Umbria e Lazio. Fenomeni più isolati sull'Adriatico. Neve in calo in Appennino fino a 1300/1600 metri. Al Sud, variabilità e qualche piovasco su Sardegna e area peninsulare tirrenica. Ampie aperture altrove. Temperature in calo a iniziare dalle regioni settentrionali.

3 dicembre - Al Nord, tempo in gran parte soleggiato salvo variabilità residua sull'Emilia Romagna con qualche ultimi fiocco in Appennino fino a quote di bassa collina. Al Centro, instabile lungo l'Adriatico con piogge e locali rovesci, nevosi in Appennino fino a quote collinari. Soleggiato sulle regioni tirreniche. Migliora ovunque entro sera. Al Sud, transito di piovaschi e qualche temporale su Molise, Puglia e Basilicata, variabilità e qualche isolato fenomeno in Campania specie interna. Neve in Appennino fino a 800/1000 metri o localmente inferiore. Temperature in diminuzione.