Meteo, le previsioni: dove si toccheranno i 30 gradi dicembre

Dicembre comincia con la neve? Non solo. Il meteo "impazzito" prevede anche picchi di 25 gradi e temperature semi-estive su metà dell'Italia, in un quadro con pochi precedenti per la parte finale dell'autunno.

Le precipitazioni previste per venerdì 1 dicembre sono il frutto della 13esima perturbazione di novembre e interesseranno il Nord e il settore tirrenico fino alla Campania. Confermata la neve sulle Alpi, anche a quote di bassa collina del Nordovest, quote che progressivamente si alzeranno in giornata fino ai 1.500 metri in serata. Le zone interessate saranno la Lombardia, il Nordest e il settore ligure tra il Levante e l’alta Toscana, e a ridosso delle Alpi centro orientali. Per sabato 2 dicembre le precipitazioni, principalmente piovose, tenderanno a interessare il settore peninsulare fino alle regioni meridionali. Sempre al Sud venti moderati o localmente forti che provocheranno un innalzamento delle temperature al Centrosud, già decisamente miti nella giornata di oggi.

Solo pianura emiliana e Romagna dovrebbero venire "graziate" dalla pioggia, mentre come detto in alcune aree si toccheranno i 25 gradi sul medio Adriatico e al Sud. Sulla Sicilia tirrenica si arriveranno a sfiorare addirittura i 30 gradi.

Per la giornata di domenica 3 il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare prevede iniziali addensamenti compatti al nord-est, aree alpine e appenniniche, con piogge o rovesci sparsi, in graduale attenuazione, a partire dalle regioni più settentrionali; cielo da poco a parzialmente nuvoloso altrove. Temperature: minime in aumento in pianura padana, in diminuzione su Alpi e Appennini, stazionarie sul resto del Paese Lunedì 4 dicembre molte nubi compatte al nord-ovest, in graduale estensione anche al resto del centro-nord, con piogge diffuse sulla Sardegna e nevicate già a bassa quota al Nord; estese e spesse velature sul resto del Paese. Temperature: minime in aumento in pianura padana, in diminuzione su alpi e appennini, stazionarie sul resto del Paese. Martedì 5 e mercoledì 6 invece nubi compatte al Nord-est e al Centro-sud, con rovesci temporali diffusi al centro-sud e nevicate sulla pianura padana orientale già a bassa quota; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Mercoledì infine nuovo aumento delle nubi compatte al nord e sulle regioni tirreniche, con nevicate diffusi e abbondanti al nord e piogge sulle regioni tirreniche; estese e spesse velature sul resto del Paese.