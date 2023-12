Papa Francesco, "Angelus in collegamento": ansia per le sue condizioni

02 dicembre 2023 a

Pur essendo migliorate le sue condizioni di salute, l'Angelus di domenica Papa Francesco lo reciterà in collegamento da Casa Santa Marta. "Le condizioni di salute del Santo Padre sono in miglioramento, il Papa non presenta febbre e prosegue con la terapia del caso - ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni -. Per evitare di esporsi a sbalzi di temperatura, domani mattina reciterà l'Angelus in collegamento da Casa Santa Marta". La preghiera sarà trasmessa in diretta televisiva e sugli schermi presenti in Piazza San Pietro, da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican News.

Anche domenica scorsa il Papa ha guidato l'Angelus da Casa Santa Marta. Inoltre, sia l'introduzione alla preghiera mariana e sia il post Angelus sono stati tenuti da un suo stretto collaboratore. In quell'occasione il Pontefice ai fedeli ha detto: "Oggi non posso affacciarmi alla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni". Dopo pochi giorni il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, era intervenuto per spiegare che "il Papa è in via di guarigione, solo che non voleva esporsi a rischi, questo secondo l’indicazione data dai medici".

Altro momento di difficoltà risale a mercoledì scorso, quando all'udienza generale Bergoglio non ha letto la catechesi facendosi aiutare da un collaboratore. Bergoglio al momento, come da lui stesso riferito nei giorni scorsi, sta curando una bronchite acuta infettiva con antibiotici.