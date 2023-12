Ultima generazione, blitz in autostrada: mani incollate all'asfalto, rischiano grosso

04 dicembre 2023 a

Nuovo blitz degli ambientalisti: questa mattina sull’autostrada A12, all’altezza del chilometro 16 di Torrimpietra, vicino a Roma, un gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha deciso di protestare con le mani incollate sull'asfalto. Sul posto è subito intervenuta la polizia stradale. E - stando a quanto riporta Roma Today - alcuni dei manifestanti che hanno bloccato il traffico saranno portati al commissariato di Torrimpietra per l’identificazione.

Una decina le persone che si sono sedute sulla strada occupando la carreggiata e impedendo alle auto di circolare. Davanti a loro tre striscioni arancioni con su scritto "Fondo riparazione". La loro richiesta, infatti, è quella di un fondo di riparazione per le vittime della catastrofe climatica. Nel corso del blitz non sono ovviamente mancati momenti di tensione con gli automobilisti bloccati che hanno tentato di rimuovere gli attivisti dalla strada.

Ultima Generazione ha subito rivendicato la protesta sui propri canali social: "Una manciata di persone sta condannando il nostro futuro e noi vogliamo riprendercelo - ha spiegato uno degli attivisti protagonista del blitz di questa mattina -. Ho 24 anni. Studio scienze naturali e un mese fa eravamo a Campo Bisenzio a spalare il fango dell'alluvione. I Governi non hanno fatto nulla per prevenire le alluvioni. Le industrie petrolifere continuano a estrarre come se avessimo 1000 mondi a disposizione. Se una persona si incolla alla strada è un folle, se lo facciamo in cento siamo dei criminali, se lo facciamo tutti si chiamerebbe giustizia".