Ultima generazione, figuraccia al supermercato: nessuno li sta a sentire

Un blitz pro Palestina finito nel peggiore dei modi e tra l'indifferenza dei presenti, i clienti di un supermarket. Di fatto in un supermercato di Milano, come mostrano le immagini del video dell'agenzia Alanews, gli attivisti di Ultima Generazione di fatto hanno preso il megafono per andare all'attacco, infangare Israele e tenere il solito comizietto. Ma qualcosa è andato storto. "Oggi in Palestina muoiono più di 19mila bambini e non è colpa nostra, però noi finanziamo il massacro senza accorgercene, soltanto facendo la spesa", ha affermato uno degli attivisti in piedi sul bancone di una cassa. E ancora: "Chiediamo il giusto prezzo per tutti, perché in 10 anni l’olio è raddoppiato. E chi ci guadagna in tutto questo? Le multinazionali che finanziano un genocidio".