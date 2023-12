Padova-choc, immigrato sudanese azzanna un poliziotto

06 dicembre 2023 a

Urla e minaccia i poliziotti, poi morde uno di loro al polso: è successo intorno alle 23 di ieri sera a Padova, dove gli agenti, dopo aver notato un immigrato sudanese a terra, vicino al porticato antistante la Chiesa dei Servi, lo hanno invitato ad alzarsi. A quel punto, però, lui sarebbe andato in escandescenze, come riporta il Secolo d'Italia. E dopo l'aggressione, il poliziotto morso avrebbe riportato lesioni per 5 giorni. L’uomo, sudanese di 43 anni, sarebbe stato poi accompagnato in Questura e arrestato per resistenza e lesioni.

Stando a quanto emerso, pare che l'immigrato avesse nella tasca del giaccone un coltello a serramanico, successivamente sequestrato. Il 43enne avrebbe anche tentato di estrarlo dalla tasca durante l'accesa discussione con i poliziotti. L'uomo, inoltre, avrebbe avuto pure un altro coltello a serramanico e alcuni grammi di hashish, nascosti in un borsello. Si tratterebbe di un senzatetto, già denunciato a ottobre dello scorso anno per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio. Pare, infatti, che durante un’attività di controllo avesse reagito in maniera violenta lanciando alimenti di vario genere contro gli agenti.

Ma non sarebbe finita qui: un mese prima di quell’episodio, sempre lui - durante controllo da parte dei poliziotti di Padova in un parco pubblico - sarebbe stato trovato in possesso di un cacciavite. La sua posizione sul territorio nazionale, comunque, sarebbe regolare. Ora, però, l’Ufficio Immigrazione avrebbe avviato nei suoi confronti le pratiche per l’avvio di revoca del titolo di soggiorno in suo possesso.