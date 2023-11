Immigrati minorenni torturati, la sentenza contro il governo Pd di Gentioloni

30 novembre 2023 a

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia perché nel 2017, ai tempi del governo Gentiloni, ha ospitato per un paio di mesi quattro profughi minorenni in un centro d’accoglienza riservato solo agli adulti nell’hotspot di Taranto, che ai tempi ospitava 1450 clandestini, pur avendo una capienza di 400 posti. "Un luogo, secondo l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, «assolutamente inadatto per ospitare minori»", scrive Pietro Senaldi su Libero. E ora l’Italia è stata condannata a risarcire a ciascun giovane 6.500 euro, più quattromila di spese legali. "La cosa ci impedisce di sghignazzare alla faccia di Gentiloni, che da commissario Ue a Bruxelles fa il damerino di Ursula von der Layen e dispensa al governo Meloni bacchettate partigiane e indicazioni telecomandate da Berlino".

