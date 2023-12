Lamborghini Urus, tocca i 306 km/h: ecco il nuovo bolide della polizia

12 dicembre 2023 a

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha partecipato stamane a Roma, in piazza del Viminale, alla cerimonia di consegna di una Lamborghini Urus performante alla polizia di Stato. Presenti il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il capo della Polizia, Vittorio Pisani, e Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini. La Urus Performante donata oggi alla Polizia di Stato è il sesto esemplare Lamborghini a entrare nella flotta della Polizia stradale. La livrea è stata disegnata dal Centro Stile Lamborghini e combina il classico "azzurro Polizia di Stato" al bianco con le fasce tricolori sui brancardi e sulla linea di cintura. Sulle portiere sono stati applicati i loghi della Polizia in pellicola riflettente, mentre sul tetto è stata installata una barra luminosa con luci led blu a 360 , combinata con una sirena elettrica bitonale.

L’abitacolo è stato personalizzato con vari elementi indispensabili per il servizio di pubblica sicurezza, tra cui un cassetto blindato porta arma, un pannello per messaggi grafici abbattibile e uno speciale vano alloggiato nel bagagliaio per lo stivaggio delle attrezzature di ordinanza e di un defibrillatore per interventi di pronto soccorso. E, soprattutto, un frigo portatile per il trasporto organi comprensivo di display e datalogger per monitoraggio costante della temperatura interna. La collaborazione tra Polizia di Stato e Automobili Lamborghini risale al 2004, quando fu allestita la prima Gallardo con la livrea della Polizia di Stato. Urus Performante è equipaggiata col motore V8 biturbo da 666 CV di potenza massima e 850 Nm di coppia a regimi da 2.300 a 4.500 giri/min, che garantisce una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e una velocità massima di 306 km/h.

Dal 2015 la Gallardo è stata sostituita dalla Huracan in servizio ancora oggi e attualmente sono due gli esemplari impiegati nei servizi istituzionali, a Roma e a Bologna. Oltre alle tradizionali dotazioni di servizio, le auto sono munite delle più avanzate apparecchiature tecnologiche e di soccorso: un tablet per interrogare le banche dati, videocamera per la lettura automatica delle targhe e trasmissione delle immagini alla centrale operativa, defibrillatore per il soccorso di emergenza e alloggiamento per un apposito sistema di conservazione degli organi. Queste vetture, infatti, su impulso del Centro nazionale trapianti con cui la Polizia di Stato collabora da anni, sono impiegate in primo luogo per il trasporto urgente di organi e tessuti umani, plasma e prodotti farmaceutici in condizioni di necessità ed urgenza, assicurando la consegna del prezioso carico in tempi brevi e nella massima sicurezza. Le Huracan sono anche impegnate per la vigilanza su strade ed autostrade durante i periodi di intenso traffico. Dal 2004, la Polizia di Stato ha effettuato, con le Lamborghini in dotazione 242 trasporti di organi e oltre 382 servizi operativi su strade e autostrade, ed è intervenuta in oltre 2mila incontri di educazione stradale volti a diffondere la cultura della guida sicura.