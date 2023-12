Bergamo, "a mani nude": la rapina finisce malissimo, cosa fa la fotografa

13 dicembre 2023 a

Una scena da brividi, quasi come in un film da azione, quella che si è vista in un negozio di fotografia a Brembate di Sopra, nel Bergamasco: un rapinatore armato di taglierino, con uno scaldacollo sul viso e un cappello, entra nel locale con l'intenzione di svaligiarlo, ma si trova di fronte una titolare non disposta a cedere, che quindi lo affronta a mani nude. È successo intorno alle 19 di lunedì 11 dicembre. Quando il malvivente ha fatto il suo ingresso nel negozio è subito andato verso la cassa, mentre la titolare era nel retrobottega. Quando poi quest'ultima si è affacciata nella stanza, il rapinatore le è andato incontro, puntandole il taglierino all'altezza del petto.

Come si vede in un filmato della rapina, pubblicato dal Corriere della Sera, la donna non si è fatta sopraffare dalla paura. Tutto il contrario. Prima ha afferrato la mano del rapinatore che impugnava l’arma e subito dopo è partita una colluttazione tra i due. A un certo punto il malvivente, più massiccio e alto della titolare, l'ha gettata a terra. Ma lei non si è arresa e lo ha attaccato di nuovo strattonandolo. Una reazione che ha costretto l’uomo ad andarsene portandosi comunque via 200 euro.

"Dai filmati l’abbiamo visto fuori dal negozio dai giorni precedenti, vestito allo stesso modo - ha raccontato la titolare del negozio -. Io l’avevo anche notato fissare la vetrina, tanto che volevo uscire a chiedergli se avesse bisogno di qualcosa". Durante la colluttazione, per fortuna le grida hanno attirato i commercianti vicini, che sono intervenuti per dare una mano alla donna e mettere in fuga il malvivente.

Qui il video pubblicato dal Corriere della Sera