Filippo Turetta, indiscrezione da "radio-carcere": "Cosa gli hanno concesso"

Il prossimo compleanno, che cadrà tra tre giorni, il 18 dicembre, Filippo Turetta lo trascorrerà in carcere, dove è rinchiuso per il brutale omicidio di Giulia Cecchettin, il caso che ha sconvolto l'Italia. Turetta sta per compiere 22 anni, proprio quelli che aveva la sua ex, la ragazza a cui ha tolto la vita.

Ora la vita di Turetta è scandita dall'attesa del processo. Dal carcere fanno sapere che "sta bene" e che presto potrà incontrare mamma e papà per la seconda volta, dopo il rinvio dei primi incontri poiché tutta la famiglia, prima di riunirsi, doveva passare per una seduta con uno psicologo.

L'assassino è recluso nel carcere di Verona, nella sesta sezione, quella dell'infermeria, con lui altri venti detenuti. Tra questi quello che è stato definito il suo "angelo custode": dorme con lui, lo controlla, per evitare che Turetta possa compiere gesti estremi o possa esporsi alle rappresaglie di altri carcerati.

E così trascorre le sue giornate tra letture e televisione, così come fanno tutti gli altri carcerati. Ma secondo "radio carcere", Turetta potrebbe addirittura giocare alla PlayStation, circostanza che, se confermata, potrebbe trovarsi al centro di qualche polemica.