Parabiago, incendiata la chiesa di Villastanza. L'ira di FdI: "Questo è un attentato"

Venerdì 15 dicembre 2023, un incendio – che sembrerebbe essere doloso – ha danneggiato gravemente la chiesa di Villastanza, frazione di Parabiago. Le Forze dell’Ordine hanno fermato e identificato un magrebino, sospettato di essere l’autore dell’accaduto. Il Consigliere Comunale al Consiglio Comunale del Comune di Parabiago e Dirigente Provinciale di Fratelli d’Italia Giuliano Polito ha dichiarato: “Quello di oggi è un altro, ennesimo, attentato, perché di questo si tratta, ad un luogo simbolo della nostra Identità e della nostra Tradizione da parte di chi vorrebbe imporci la propria cultura e sostituirla alla nostra: se dovesse essere confermato quanto ipotizzato dalle Forze dell’Ordine, il responsabile deve essere messo in stato di arresto e rimpatriato nel suo Paese di origine immediatamente. Nessuna tolleranza nei confronti di chi compie gesti violenti come questo, che danneggiano la nostra Comunità cittadina e gettano discredito sulle tante altre persone perbene, che, seppur appartenenti ad altre culture rispetto alla nostra, lavorano, pagano le tasse e rispettano le leggi del nostro Paese, che li ospita. Per il momento, esprimiamo la nostra completa solidarietà al Parroco e a tutta la Comunità di Villastanza e ringraziamo la nostra Polizia Locale per la prontezza del loro intervento.” Il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo e Co-Presidente dell’Intergruppo per la Libertà Religiosa al Parlamento Europeo On. Carlo Fidanza ha aggiunto: “Il triste e grave episodio odierno non è altro che il frutto di questa Europa dell’accoglienza indiscriminata. Esprimo la mia vicinanza ai cittadini ed alla parrocchia colpita da questo ennesimo assalto alla nostra Fede. L’integrazione passa anche dal rispetto delle nostre tradizioni.”