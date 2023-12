Treviso, 27enne trovata morta in casa: massacrata a coltellate, fermato il compagno

19 dicembre 2023 a

Una donna di 27 anni è stata trovata morta all'ingresso della sua abitazione nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Stando a quanto emerso finora, la giovane sarebbe stata uccisa da più colpi di arma da taglio tra la notte di lunedì 18 dicembre e la mattina di martedì 19. A dare l'allarme un vicino di casa, che ha subito avvertito il 118. Il compagno della donna sarebbe già stato individuato dai carabinieri, che ora lo starebbero sentendo su quanto accaduto. Le indagini sul delitto, insomma, sono in corso per cercare di risalire all'autore del fatto. Ma non è chiaro se al momento si stiano facendo delle ricerche anche su una terza persona coinvolta nel fatto.

Stando a quanto riferito all'Agi da una fonte dei carabinieri intervenuti sul posto dal Comando Provinciale di Treviso, la giovane viveva nella villetta a schiera con il compagno, al suo fianco e in stato di choc. Non sarebbe ancora stata trovata invece l'arma del delitto. Sul posto anche il magistrato di turno. La persona che avrebbe colpito la 27enne fino a ucciderla si sarebbe poi allontanata a piedi. I sospetti, al momento, sarebbero concentrati tutti sul compagno della donna, ora in caserma per essere sentito dai carabinieri.