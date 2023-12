Ultima Generazione, il blitz in diretta su La7 finisce male: fermati dalla polizia

20 dicembre 2023 a

Finisce male il blitz degli ambientalisti a Roma, con gli attivisti di Ultima generazione che vengono caricati sulle camionette della polizia davanti alle telecamere di L'aria che tira, su La7, in diretta, per lo sconcerto di David Parenzo.

La protesta nel centro della Capitale è secondo il copione classico di chi da mesi mette a soqquadro le città italiane a suon di blocchi stradali in nome del "Fondo di Riparazione" per le alluvioni e per il clima. Due giovani hanno sfoderato dei cartoncini legati in volto con la faccia della premier Giorgia Meloni e del presidente della Camera Lorenzo Fontana (della Lega), interrompendo il trafffico di via del Corso con dei 'pacchi regalo' con fango e calcinacci da portare alle autorità per ricordare l'alluvione in Emilia Romagna: "Per Natale come doni solo incendi e alluvioni. Per ogni incendio e alluvione vogliamo un fondo riparazione ", cantano gli ambientalisti dirigendosi verso Palazzo Chigi.



Ultima generazione, gli attivisti portati via in diretta: guarda il video di L'aria che tira

L'obiettivo, a partire dai volti dei politici scelti, è chiaramente politico. I circa 15 esponenti di Ultima Generazione dopo pochi minuti vengono bloccati dalle Forze dell'ordine prima di arrivare a Piazza Colonna. "Stavamo marciando anche per andare a dare il nostro sostegno ai lavoratori dell'Ilva. Non è un blocco, è una camminata pacifica - protestano gli ambientalisti seduti per strada -. Ci dite di rivolgerci alle Istituzioni, e noi stavamo andando da loro". E ancora: "Arrestate i criminali veri non noi", ripetono alcuni attivisti portati via dalle forze dell'ordine.

La scena, come detta, è ripresa in diretta dalle telecamere di L'aria che tira, con l'inviata sul posto. "Ne stanno portando via, David, loro hanno provato a fare un cerchio". "Mi stanno facendo male", protesta uno degli attivisti cercando di non entrare nell'auto della polizia. "Effettivamente era una manifestazione pacifica, stavano solo bloccando il traffico", chiosa la giornalista dimenticando che la nuova legge del governo ha inasprito le sanzioni proprio per questo reato. "La Polizia li sta portando via di peso ma non sembrano pericolosi sovversivi", chiosa dallo studio Parenzo, sbuffando. Pubblicità.