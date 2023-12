Vanessa Ballan, "rischia il linciaggio": tam-tam a Treviso, il killer nel mirino

20 dicembre 2023 a

a

a

Monta la rabbia per l'ennesimo femminicidio, quello di Vanessa Ballan, la giovane donna, mamma di un bimbo di 4 anni e al terzo mese di gravidanza massacrata da un uomo che lei stessa aveva denunciato per stalking, "Qua in paese rischia il linciaggio", è il tam tam tra gli abitanti della zona su quanto avrebbe detto il marito della vittima. I parenti di quest'ultimo, Nicola Scapinello, sconvolti per quanto accaduto, sapevano che Vanessa aveva denunciato Bujar Fandaj, 41enne di origine kosovara, padre di un ragazzino di 15 anni.

"Non solo è stata accoltellata sette volte in parti vitali" ma Vanessa Ballan "prima è stata anche picchiata perché sul volto c'erano segni di percosse violente", ha dichiarato il procuratore capo di Treviso Marco Martani che ha parlato di una "particolare ferocia".

"Come l'ha sorpresa il killer": Vanessa, il drammatico retroscena che cambia il quadro

"L'esito dei tabulati non era ancora arrivato - ha detto il procuratore - Peraltro in questi quasi due mesi, dalla perquisizione a ieri mattina, non c'erano stati altri episodi allarmanti, quindi la valutazione fatta dal magistrato fasce deboli era una non urgenza sulla richiesta di misura cautelare. Alla luce di ciò che è successo la valutazione si è rivelata infondata".

Intanto è stato trovato "il martello con cui è stata sfondata la porta a vetri laterale della villetta", ha affermato Martani aggiungendo che è stato trovato anche "un coltello, rinvenuto nel lavandino dell'abitazione, ancora con tracce ematiche" ed "è sicuramente quello utilizzato per compiere il delitto". Si tratta di un "coltello simile a quelli nell'abitazione di Bujar e che non faceva parte delle posate usate dalla famiglia di Vanessa", ha sottolineato il procuratore capo.

Massacrata e uccisa a 27 anni nella notte, orrore a Treviso: fermato il compagno

Vanessa Ballan, madre di un bimbo di 4 anni e incinta di pochi mesi, è stata rinvenuta morta in casa. A trovarla riversa a terra è stato il marito, 28 anni, di ritorno dal lavoro verso mezzogiorno. E dopo un tentativo di rianimarla, avrebbe chiamato i soccorsi. Il suo coinvolgimento nell'omicidio è stato subito escluso.