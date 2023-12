Saman e Samira, le due vittime dell'Islam che le femministe dimenticano

21 dicembre 2023 a

I casi di Saman Abbas e della sposa-bambina Samira Sabzian, giustiziata a 29 anni in Iran per aver ucciso il marito, sembrano non aver indignato più di tanto le femministe. Lo scrive Giovanni Sallusti su Libero: "È sotto l’Islam, che prospera oggi la versione più pervasiva e brutale di patriarcato, un patriarcato allo stesso tempo di Stato e di confessione. Eppure, nessuna esponente di Non una di Meno, o del vario e avariato femminismo italico, protestava ieri a Roma in via Nomentana 363, davanti all’ambasciata della Repubblica islamica iraniana".

