Vannacci presenta il libro: fuori si scatenano gli scontri

21 dicembre 2023 a

a

a

Scontri, feriti e tensioni prima della presentazione del libro "Il mondo al contrario" del generale Roberto Vannacci. È accaduto a Piacenza, nella serata di mercoledì 20 dicembre, poco fuori il teatro President. Qui, una trentina di contestatori - in parte mobilitati dall'appello del collettivo Controtendenza - ha urlato slogan contro l'ufficiale dell'esercito. Quanto è bastato, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, a generare uno scontro con un gruppo di sostenitori. Un incontro ravvicinato nel corso del quale una persona che protestava è stata colpita al volto con una cinghiata.

Una nota del collettivo Controtendenza parla "di un'azione a sangue freddo con cinture e catene". Il ferito è stato trasportato all'ospedale. Per evitare ulteriori contatti le forze dell’ordine hanno dirottato il gruppo di contestatori di Vannacci, con in testa il leader del SiCobas Carlo Pallavicini, sul lato opposto di via Manfredi rispetto all’ingresso del President mettendo un cordone di poliziotti per evitare nuovi "avvicinamenti". La presentazione si è comunque svolta regolarmente in una sala sold out con oltre 400 persone e sul fatto sono in corso le indagini della Digos per identificare gli autori dell'aggressione.

Il parente senegalese del generale Vannacci: la scoperta che cambia tutto

Nel frattempo il generale al centro della polemica per i contenuti del suo libro non ha escluso una discesa in campo: "Per indole non chiudo le porte di fronte a nulla. Non precludo nulla di ciò che riguarda il mio futuro. Ora faccio il soldato, se questa opportunità si realizzasse davvero la prenderò in considerazione e la valuterò. Da domani in poi tutte le strade sono possibili, non solo quella politica, dipende dalle condizioni e dalle situazioni".