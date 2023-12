Meteo, tempesta del Solstizio: Natale rovinato, ecco per chi

22 dicembre 2023 a

Meteo impazzito per le feste. Come riportano gli specialisti di 3bmeteo, sta per abbatersi sul nostro Paese la tempesta del Solstizio. Le forti correnti in discesa dal Nord Europa, spiegano gli esperti di 3BMeteo, stanno trasportando un fronte che si è addossato ai versanti esteri delle Alpi, dove sono in corso bufere di neve e vento. Le nubi però faticano a valicare la barriera alpina e il resto del Nord Italia rimane sottovento, con il fohn che soffia impetuoso sulla Pianura Padana, in particolare in Piemonte dove le raffiche hanno addirittura superato i 200km/h. Un rapido cambiamento che interesserà soprattutto le regioni settentrionali.

"Allo sbocco della Val di Susa le raffiche di vento hanno raggiunto addirittura il valore record di 228km/h, dato registrato alla Sacra di San Michele. In quota si segnalano raffiche fino a 180km/h a 3200m al confine tra Valle d'Aosta, raffiche oltre 100km/h raggiungono le zone pedemontane piemontesi. Sono in corso incendi in provincia di Torino sulle Valli di Lanzo, nella zona di Sant'Ignazio, dove sono in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco per domare il fronte di fuoco. Si segnalano inoltre danni per alberi sradicati, lamiere, pali della luce e anche alcuni black out nel Torinese. Il fohn ha fatto impennare le temperature in pianura, con la colonnina che nella notte ha raggiunto i 20°C in provincia di Torino", fanno sapere sempre da 3bmeteo.

Infine occhio alle tempeste di neve: il fronte da nord rimane sbarrato sui confini alpini con intense nevicate che si scaricano sui versanti esteri, in particolare sullo spartiacque svizzero e su quello austriaco, dove la quota neve oscilla tra i 1000 e i 1300m.