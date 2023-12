Palermo, padre e figlio precipitano dal sesto piano: morto l'uomo

Foto: Lapresse

Palermo sotto-choc. Alla Vigilia di Natale padre e figlio - un bambino di 4 anni - sono precipitati dal balcone di un appartamento al sesto piano di un palazzo in via Ausonia, al civico 60. L'uomo, 38 anni e docente della facoltà di Ingegneria, è morto, mentre il piccolo è sopravvissuto. Il bambino è stato trasportato dal 118 all'ospedale Cervello-Villa Sofia.

Le sue condizioni non sono state rese note. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto entrambi erano ancora vivi: erano caduti sulla tettoia di un ristorante, che ha attutito l'impatto. La dinamica di quello che appare un incidente non è ancora del tutto chiara. Secondo alcune testimonianze, il padre ha cercato di afferrare il bambino che si era sporto pericolosamente dal balcone. Le indagini sono al momento affidate alla polizia.

Stando alle prime indiscrezioni il bambino sarebbe vigile e la tac a cui è stato sottoposto non ha evidenziato gravi lesioni. Il piccolo chiede continuamente del padre, dicono in ospedale. La vittima da poco più di un anno aveva perso la moglie. L'incidente è accaduto intorno alle 15 in quella che sarebbe dovuta essere una giornata di festa. Palermo è infatti ancora sconvolta per l'accaduto.