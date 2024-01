Napoli, clochard trovato senza vita dopo il concertone: "Morto di stenti"

01 gennaio 2024 a

Una storia triste. Una di quelle che devono far riflettere. Un cadavere è stato ritrovato stamattina sotto i portici, alle spalle del palco del concerto di Capodanno Napoli. Il corpo trovato senza vita è di un uomo dell’apparente età di 30-40 anni. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha riscontrato il decesso per cause naturali. Intervenuta anche la polizia per avviare le indagini. Dai primi accertamenti, è emerso che dovrebbe trattarsi di un clochard di origini asiatiche, probabilmente morto di stenti nel corso della notte, proprio durante il concertone in corso in piazza. Il suo corpo privo di vita è stato ritrovato in mattinata sotto i portici della principale piazza napoletana. Nessun segno sulla salma, l’ipotesi più accreditata è quella di una morte naturale.

Un Capodanno triste quello nel Napoletano che oltre alla morte di un senzatetto c'è da registrare, purtroppo, anche la mote di una donna di 45 anni raggiunta da un colpo di pistola alla testa nella zona di Afragola mentre festeggiava a casa il Capodanno. Secondo le prime ricostruzioni il colpo potrebbe essere partito all'interno della abitazione della donna. Una tragedia, l'ennesima, che si registra durante la notte di San Silvestro. E i numeri di questo bollettino dell'orrore del Capodanno 2024 parlano chiaro. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato i dati relativi agli incidenti verificatisi nel corso dei festeggiamenti, e questi numeri hanno purtroppo fatto registrare un evento mortale a Napoli, dove una donna di 45 anni, nel comune di Afragola, è stata raggiunta alla tempia da un proiettile vacante nel corso dei festeggiamenti, probabilmente ad opera di un componente dello stesso nucleo familiare. Il numero totale dei feriti è di 274, di cui 12 dovuto all’uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d’artificio. I ricoverati di quest’anno sono stati 49. I dati evidenziano un aumento rispetto allo scorso anno in cui ci furono 180 feriti, con 48 ricoveri.