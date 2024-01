Pozzolo, cos'è la LR22: la "mini pistola" da borsetta da cui è partito il colpo

02 gennaio 2024 a





La pistola del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo da cui è partito il colpo che ha ferito il genero di un agente di scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, secondo quanto si è appreso, sarebbe una North american arms LR22.

Una "mini-pistola" da borsetta, del costo di circa 500 euro. Sull’accaduto proseguono gli accertamenti dei Carabinieri di Biella.

Sarà solo dopo aver letto la loro informativa che la procuratrice Teresa Angela Camelio deciderà quale impostazione dare all’indagine aperta subito dopo la movimentata notte di Capodanno a Rosazza, in alta Valle Cervo, dove a un veglione a cui partecipava il sottosegretario Delmastro, un proiettile partito dalla pistola legalmente detenuta da Emanuele Pozzolo ha ferito - senza gravi conseguenze - il genero di uno degli agenti della polizia penitenziaria che compongono la scorta del membro del governo.

I carabinieri già nella notte di San Silvestro e poi per tutta la giornata di ieri 1 gennaio hanno raccolto le testimonianze dei presenti. A partire da quella di Pozzolo che ha confermato che a sparare è stata la sua pistola ma ha affermato di non essere stato lui a premere il grilletto. Secondo alcune ricostruzioni il deputato di Fratelli d’Italia avrebbe anche rifiutato di essere sottoposto a test per accertare la presenza di tracce di polvere da sparo. In ogni caso, acquisiti gli elementi disponibili, la Procura potrebbe formulare una ipotesi di reato: si potrebbe trattare del reato di omesso controllo di armi, fattispecie colposa che prevede l’arresto fino a un anno e una ammenda fino a 1000 euro.