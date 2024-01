Ravenna, si butta dal nono piano con la figlia di 6 anni: bimba morta, lei grave

08 gennaio 2024 a

Una donna si è buttata dal nono piano con la figlia di sei e il cane a Ravenna. La bambina è morta sul colpo mentre la madre è ricoverata in gravissime condizioni. Deceduto anche l’animale, un meticcio nero. Al momento dei fatti in casa con la donna era presente il marito che si trova sotto choc. Dalle prime informazioni, infatti, pare che l'uomo non si fosse accorto di nulla e sarebbe stato avvertito dalle Volanti della polizia, al ritrovamento dei corpi.

Sul caso indaga la polizia che propende per il suicidio. Sono comunque in corso accertamenti.

È successo attorno alle 7.15 in un palazzo in via Dradi, a ridosso del centro. La donna potrebbe aver utilizzato una impalcatura esterna che cinge l'edificio. La donna, di età compresa tra i 35 anni e i 40 anni, è ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto c’è la polizia.