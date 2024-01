Suv nel lago, "ecco cosa mostrano le telecamere": morte di Morgan e Tiziana, una svolta atroce

09 gennaio 2024 a

Morgan e Tiziana si erano conosciuti attraverso i social e pare fossero al loro primo incontro. Sabato sera 6 gennaio, i due hanno cenato insieme in un ristorante di Intimiano, poi hanno preso la macchina, hanno percorso dodici chilometri e sono arrivati a Como, per vedere il lago. Le telecamere del ristorante li hanno ripresi per l'ultima volta alle 22.17 mentre, a braccetto, camminavano verso l'auto. Hanno tutta l'aria di essere sereni e tranquilli come una coppia appena nata.

Immagini che spingono gli inquirenti a scartare l'ipotesi di un gesto volontario. Potrebbe invece esserci un guasto del suv dietro la tragedia che ha causato la morte di Morgan Algeri, 38 anni, e Tiziana Tozzo, 45, rimasti intrappolati nella macchina che si è inabissata nel Lario.

Gli investigatori della Questura comasca sono al lavoro sulla vettura. A suggerire l’idea di un guasto, comunque nel novero delle ipotesi fin dall’inizio, anche una segnalazione alla Polizia di un utente che ha riferito di aver avuto un problema con lo stesso modello di auto noleggiata da Algeri, un Suv Mercedes modello GLC 4matic. Nella segnalazione, veniva detto che l’auto si sarebbe messa in moto da sola, partendo e andando a finire contro un muro in tutta autonomia. Una situazione che appare simile a quanto avvenuto sul lungo lago comasco la sera del 6 gennaio.

Stando alla ricostruzione, la vettura era parcheggiata a pochi metri dalla ringhiera di fronte al parcheggio di viale Geno, di fronte alla villa, in pieno centro cittadino. Algeri e Tozzo, secondo quanto ricostruito, sono saliti sulla vettura, noleggiata in leasing dal 38enne, che è partita, sfondando il parapetto e finendo nel lago, profondo circa una decina di metri in quella zona. Inutili i tentativi dei vigili del fuoco che per ore hanno cercato al buio di salvare gli occupanti del mezzo: a trovare i corpi della coppia sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino solo il mattino successivo intorno alle 8.