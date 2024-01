Lago di Como, il precedente inquietante: "Auto contro il muro", si riapre il caso Morgan-Tiziana

15 gennaio 2024 a

Proseguono le indagini sul suv che si è inabissato nel lago di Como con a bordo Tiziana Tozzo e Morgan Algeri. Le perizie dovranno accertare cosa è accaduto quella sera e soprattutto dovranno indagare su un possibile guasto meccanico a bordo dell'auto che potrebbe aver innescato la folle corsa verso le acque gelide. Ma in questa storia emerge un dettaglio da non sottovalutare che riguarda un'altra auto molto simile a quella usata da Morgan in quella maledetta sera. A rilevarlo è un imprenditorie all'Eco di Bergamo. Di fatto l'uomo avrebbe un suv simile a quello su cui hanno trovato la morte Morgan e Tiziana e avrebbe raccontato tutto prima al quotidiano di Bergamo e poi anche agli inquirenti. L'uomo e la moglie sono proprietari di un'auto 100% elettrica della stessa marca di quella di Morgan.

A quanto pare la vettura sulla discesa di un parcheggio di un supermercato di Trescore avrebbe preso velocità: la moglie, che era alla guida, avrebbe tentato di frenare ma i comandi non rispondevano e si sono schiantati contro un muro. Di fatto l'incidente in questo caso si sarebbe concluso senza gravi conseguenze ma con lievi ferite per la coppia. E a quanto pare, proprio venerdì scorso, l'imprenditore bergamasco sarebbe stato convocato dagli agenti della Squadra mobile di Como insieme alla moglie per fornire la testimonianza sull’incidente accaduto con il suv il 29 luglio scorso. "Per quanto riguarda il nostro incidente ci hanno informati che la casa madre manderà i suoi tecnici per una perizia", ha affermato l'automobilista sull'Eco di Bergamo. Un tassello in più per far luce sulla morte di Tiziana e Morgan.