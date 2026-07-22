Bari Sardo, investe un 25enne e poi lo accoltella a morte: caccia al killer

Un automobilista ha prima investito un ragazzo di 25 anni e poi lo ha accoltellato uccidendolo: è successo a Bari Sardo, in Ogliastra. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Dopodiché sarebbe sceso dalla macchina e lo avrebbe colpito ripetutamente con un coltello, fino alla morte. Giunti sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per il giovane. La ragazza che era insieme alla vittima, invece, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe. E si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari.

Il 25enne ucciso si chiamava Simone Concas, 19 anni, di Bari Sardo. In fuga, invece, l'assassino. Che è ora ricercato dalle forze dell'ordine. I carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro stanno verificando due diverse versioni dei fatti. Secondo alcune testimonianze, una o più persone sarebbero state investite da un'auto. E l'incidente avrebbe scatenato una violenta lite, culminata nell'accoltellamento mortale. Mentre secondo un'altra versione, la vittima e una ragazza sarebbero stati investiti dall'auto guidata dall'omicida, che dopo averli travolti sarebbe sceso dalla vettura e avrebbe colpito con più coltellate Simone.