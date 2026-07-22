Fakir, il video della rianimazione. Il legale: "Volto marrone per lo spray"

Un nuovo video spunta sugli istanti immediatamente precedenti alla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino che ha perso la vita durante un controllo di polizia al Pilastro a Bologna. Si tratta di un filmato di un minuto e 14 secondi, in cui si vede l'uomo a terra ancora legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui 4 soccorritori della Croce Rossa. Due praticano manovre di rianimazione: uno compie compressioni toraciche e un altro la ventilazione. Sul corpo i fili del defibrillatore. Vicino e in ginocchio anche un agente. Questo quanto si vede in un video dato all'Ansa dai legali dei familiari dell'uomo. "Il volto è insanguinato e ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato", ha detto il legale Fabio Anselmo.

Secondo quanto riferito da una fonte a LaPresse, Fakir "era ancora vivo, anche se in gravi condizioni" quando sono intervenuti i volontari della Croce rossa, "meno di un minuto dopo, più o meno 30 secondi" la fine dell'intervento della polizia, la sera del 19 luglio a Bologna. I volontari hanno appurato che "il battito, per quanto flebile, c'era ancora" e "hanno iniziato le manovre di rianimazione", nell'attesa che arrivasse il medico. I due volontari, infatti, non sono sanitari, ma persone addestrate per prestare i primi soccorsi. Il massaggio cardiaco, anche con il defibrillatore che ora è sotto sequestro, "è andato avanti fino all'arrivo del medico del 118".