Trento, trovata morta in casa Marta Panico: l'ex candidata con Fugatti in una pozza di sangue

È di Maria Antonietta Panico il corpo della donna trovata morta a Trento. La 42enne era riversa nel letto macchiato di sangue, nel suo appartamento di via Vicenza. A fare la macabra scoperta, avvenuta intorno alle 11 di mercoledì 17 gennaio, l'ex compagno. È stato lui a dare l'allarme al numero unico per le emergenze. Panico nel 2018 si era candidata alle provinciali nella lista che ha portato all'elezione del governatore della Lega Maurizio Fugatti. Nel 2020 aveva poi tentato di entrare in consiglio comunale con la lista civica che sosteneva Andrea Merler, anche lui candidato sindaco di centrodestra.

Mentre la scientifica sta passando al setaccio l'appartamento alla ricerca di elementi biologici utili alle indagini, la pm Patrizia Foiera sta effettuando degli interrogatori, a partire da quello dell'ex compagno della donna. Gli inquirenti non escludono infatti il femminicidio. Stando al Corriere della Sera l'ultimo compagno della donna avrebbe avuto il divieto di avvicinamento.

Non solo, perché Panico sarebbe stata ricoverata più volte per traumi cranici. In casa sono state rinvenute diverse tracce di sangue e la polizia sta interrogando più persone per tentare di ricostruire quanto accaduto. Non però l'ultimo compagno che al momento non si trova.