Andreea Rabciuc, "il corpo è il suo". Fidanzato indagato per omicidio

21 gennaio 2024 a

a

a

E' di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa all'alba del 12 marzo 2022, il corpo di donna ritrovato in un casolare di Castelpiano, in provincia di Ancona. E ora il fidanzato della ragazza, Simone Gresti, è indagato per omicidio volontario.

"Siete proprio sicuri che sia proprio lei? Me l'hanno ammazzata!", aveva detto tra le lacrime ai carabinieri Georgeta Croceanu, la mamma di Andreea, quando sabato pomeriggio si era sparsa la voce del ritrovamento di alcune ossa, i brandelli di un giubbotto bianco e uno scarponcino nero nel casolare. Resti su cui è stato fatto l'esame del Dna, che ha tolto ogni dubbio.

La procura di Ancona, nell'aprile scorso, aveva ottenuto dal gip la seconda proroga delle indagini per altri 18 mesi, ipotizzando i reati di sequestro di persona e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a carico del fidanzato. Ora però si aggrava la posizione dell'uomo, che si è sempre dichiarato estraneo a ogni forma di violenza nei confronti di Andreea sostenendo un suo allontanamento volontario e solitario.

Al legale di Gresti, l'avvocato Emanuele Giuliani, è stato già notificato l'avviso di accertamento irripetibile sui resti: si tratta di un esame autoptico che è previsto per dopodomani. Il suo assistito, ha spiegato il difensore, è "choccato". Gresti è stato nello studio dell'avvocato insieme al padre. "Sperava in un esito diverso - spiega Giuliani -, si proclama estraneo ai fatto, come ha sempre fatto". Sempre Giuliani sabato aveva partecipato agli accertamenti irripetibili di polizia scientifica nel casolare: "Sono stato convocato".

Il cadavere è stato trovato dopo tanto tempo a poca distanza dal luogo da cui Andreea, secondo il racconto fatto da Gresti e da due amici con cui aveva trascorso la notte, si sarebbe allontanata a piedi all'alba. Il proprietario ha detto che il casolare è stato controllato con cani molecolari pochi giorni dopo, il sospetto degli inquirenti è che qualcuno nel frattempo abbia pensato di spostare il corpo proprio in quel posto perché "escluso" dalla lista dei luoghi in cui continuare a cercare Andreea.