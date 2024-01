Riccione, "molte esplosioni all'inceneritore di Raibano: ci sono feriti"

22 gennaio 2024 a

Molte esplosioni, botti in serie sono stati sentiti intorno alle 16.30 di oggi, lunedì 22 gennaio, all'inceneritore di Raibano, frazione del Comune di Riccione, provincia di Rimini. Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118 e i Vigili del fuoco: secondo quanto si apprende ci sono tre feriti, uno dei quali è in gravi condizioni. In seguito alle esplosioni è stata immediatamente allertata Arpae per le analisi dell'aria, poiché l'episodio è avvenuto nel sito dove si bruciano i rifiuti. Stando alle prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe avvenuta su uno dei nastri trasportatori dei rifiuti.

Sul luogo delle esplosioni, tra i primi a presentarsi ecco Gianluca Ugolini, il sindaco di Coriano. "Grazie all’intervento dei vigili del fuoco che si sono attivati immediatamente l’intero impianto è stato messo in sicurezza e subito spento. Confesso che la mia prima preoccupazione – ha aggiunto il primo cittadino – era quella di una eventuale nube tossica, ma non ho visto personalmente fumo uscire dall’impianto. Purtroppo ci sono tre feriti, l’incidente è avvenuto sul nastro trasportatore dei rifiuti diretti nella camera di combustione. Le cause non sono state ancora accertate”, ha concluso.